Edirne'de İpsala’ya bağlı Yapıldak Köyü'nde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre İpsala ilçesi Yapıldak Köyü'ne meydana gelen yangında Murat Çiner (31)’e ait evin tavanında, henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

Yangını gören köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle evi sardı.

İpsala Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Gündüzler köyü ve Kocahıdır köyü tankerleriyle, köy halkının da yardımıyla yangına müdahale edilerek, etraftaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kimsenin olmaması ile bir can kaybını ve faciayı önlenirken, yangın soncu ev kullanılmaz hale geldi.