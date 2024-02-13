Tecrübe Sohbetleri programına katılmak ve eğitimde iş birliği temaslarında bulunmak üzere Bayburt'ta bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Battal ile Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen arasında, "Uluslararası Eğitim İş Birliğinde Mutabakat Anlaşması" protokolü imzalandı.



Bayburt Üniversitesi Senato Toplantı Salonunda imzalanan mutabakat anlaşmasının metni Türkiye Türkçesi ve Kazakistan Türkçesi şivelerinde hazırlandı. Öğretim elemanı değişimi; öğrenci değişimi; ortak araştırma faaliyetleri, uzaktan eğitim ve örgün eğitimle ders etkinliği; seminerlere ve akademik toplantılara katılım; kısa süreli kurs programları düzenlenmesi; yayımlanmış akademik materyallerin ve diğer bilgilerin değişimi ve özel kısa-süreli akademik programlar düzenlenmesi olmak üzere 7 başlık içeren mutabakat anlaşması, ilgili maddelerle ilintili diğer olası iş birliklerine de genişletilebilecek.





İmza töreni sonrasında Kazakistan'ın yöresel kıyafetini Rektör Türkmen'e hediye eden Rektör Vekili Battal, iki üniversite arasındaki ilişkilerin, iki kardeş ülke arasındaki eğitim temelli bağların gelişmesinde kilit rol oynamasını temenni ettiğini söyledi.



Rektör Türkmen ise, ehram işlemeli kravat hediye ettiği Battal'a, Bayburt Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonunda Türk Dünyasının özel bir yeri olduğunu belirterek, "Türk Dünyasının tarihsel ve kültürel miraslarını paylaşan iki güzide üniversite, ortak akademi ve eğitim vizyonu sayesinde uzmanlık ve eylem kapasitesini genişletecek. Birlikte daha güçlü, daha etkili ve daha üretken olacağız. Coğrafyalar arasında bilim ve kültür köprüleri kuracağız " dedi.