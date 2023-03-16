Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde “Türkiye yüzyılı” ile çevreden savunmaya, spordan, teknolojiye bir birinden farklı projeler sırasıyla hayata geçirilecek.Bizlerde bu yolda Cumhurbaşkanımızın yanında mücadele etmek için bu yola baş koyduk.İstanbul ve İstanbul da yaşayan Bayburtlu hemşerilerimizin sesi olmak ve sorunlarını Meclise taşıma yolunda çalışacağız.

Hayati Yiğitoğlu kimdir.?

1983 yılında Bayburt Armutlu Köyünde dünyaya geldi. Çiğdemlik köyünde hafızlık eğitimi ile birlikte orta öğretim ve lise öğrenimi tamamladı ve 2 yıl fahri imamlık yaptı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans mezunudur. 2. Üniversite Anadolu Üniversite Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümünü okumaktadır.

2016 Siyaset Akademisi Mezunudur. Ak Parti Başakşehir İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Engelliler

Komisyonu başkanlığı yaptı.

Ak Parti Başakşehir İlçe Başkanlığında çeşitli komisyonlarda ve mahalle teşkilatında görev yaptı. Türkiye de ilk engelli seçim irtibat bürosunun açılış projesinde görev aldı.Ak Parti Başakşehir ve Bağcılar İlçe Başkanlıklarında Engelliler Komisyonunu başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

Başakşehir Engelliler Derneği kuruluşunda görev aldı ve başkan yardımcılığı yaptı. Çeşitli sivil toplumkuruluşlarında ve engelli derneklerinde görev almaktadır.

Hizmet-iş Sendikası İstanbul 8 Nolu Şube Delegesi ve Engelliler Komitesi Başkanlığı yaptı. Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinde Engelliler Komisyonu başkanlığı yaptı. Armutlu Köyü derneğinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Başakşehir bölgesi Uzman Gayrimenkul satış danışmanlığı yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 9 yaşında geçirdiği kaza sonucu engelli olarak hayatına devam ediyor. 15 yıldır aktif olarak spor yapıyor.

Bisiklet ve koşu sporun dereceleri bulunuyor. Lisanlı olarak Triatlon, Atletizm, Koşu, Yüzme, Bisiklet, Atıcılık, sporları ile uğraşıyor. Sporcu kişiliği ile tanınan Hayati YİĞİTOĞLU Engelli insanların hayatını kolaylaştırma adına birçok projelere imza atmıştır.

Bunlardan bazıları ve “Sporda Engel Yok “ “Engelsiz Masa” “Engelsiz Site“Projesidir.