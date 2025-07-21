Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyma Cüneydi, çocuklarda havuzdan kaynaklanan hastalıkların önlenmesine destek olan önerilerini sıraladı. Uzman Dr. Cüneydi, mikroplu havuz suları, çocuklarda ishal, idrar yolu enfeksiyonu, konjonktivit ve Hepatit A gibi ciddi hastalıklara yol açabildiğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Yaz mevsiminde çocukların en sevdiği aktivitelerden biri olan havuz keyfi, hijyen kurallarına uyulmadığında sağlık risklerini beraberinde getiriyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyma Cüneydi, özellikle 3 yaşından küçük çocukların bağışıklık sistemlerinin zayıf olması nedeniyle havuz kaynaklı hastalıklara karşı daha savunmasız olduğunu belirtti. Dr. Cüneydi, “Havuz kaynaklı hastalıklar, kimyasallar veya mikroplar nedeniyle ortaya çıkıyor. Sakin ve temizliğinden emin olunan havuzlar tercih edilmeli, mikropların bulaşmasını önleyici tedbirler alınmalı” dedi.

HAVUZ KAYNAKLI HASTALIKLAR VE BELİRTİLERİ

İshal: Yetersiz dezenfekte edilmiş havuz suyunun yutulmasıyla bakteri, virüs veya parazitlerden kaynaklanıyor. Ateş, kusma, karın ağrısı ve su gibi dışkı belirtileri görülüyor.

İdrar Yolu Enfeksiyonu: Steril olmayan havuz suyundaki mikroplar nedeniyle oluşuyor. Ateş, kusma, karın ağrısı, idrarda yanma ve koku öne çıkan belirtiler.

Konjonktivit: Mikroplu havuz suyu, “kırmızı göz” olarak bilinen göz iltihabına yol açıyor. Gözlerde kızarıklık ve iltihaplı akıntı görülüyor.

Dış Kulak Yolu Enfeksiyonu: Mikroplu suyun kulakta birikmesiyle ortaya çıkıyor. Kulakta ağrı ve bazen akıntı oluyor.

Vajinit: Kız çocuklarında enfekte havuz suları, kokulu ve renkli akıntıya neden olan vajina iltihabına sebep olabiliyor.

Hepatit A: Dezenfekte edilmemiş suyun ağıza ulaşmasıyla bulaşıyor. Halsizlik, sarılık, bulantı, karın ağrısı ve ateş belirtileri arasında.

Siğiller: HPV virüsünden kaynaklanan siğiller, ellerde ve ayaklarda döküntülerle ortaya çıkıyor.

Astım Krizi: Aşırı klorlanmış havuz suları, çocuklarda astım krizini tetikleyebiliyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyma Cüneydi, çocuklarda havuzdan kaynaklanan hastalıkların önlenmesine destek olan önerilerini şöyle sıraladı: