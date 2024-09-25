Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan HAVASAK ulaşım sistemi, 4 yılda 750 bin kişinin uçak yolculuğu sorununa çözüm oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’dan ve civar bölgelerden yüzbinlerce kişi alternatif aramadan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bineceği uçağa taşındı. 2024 yılının ilk 9 ayında ise 250 bin yolcu HAVASAK’ı tercih etti.



Şehrin ulaşım altyapısını güçlendiren, filosuna her geçen gün yeni araçlar ekleyen, güzergahını genişleten Büyükşehir, Sakarya’da havayolu seyahati için alternatifler üzerinde yorulan binlerce vatandaşı sorununuHAVASAK’la çözdü.

HER GÜN 38 SEFER

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nde kurulan ulaşım sistemi, bünyesinde barındırdığı 9 otobüs ile 19 gidiş ve 19 geliş olmak üzere 24 saatte toplamda 38 sefer yapıyor.

Terminalden Sabiha Gökçen havalimanına seferler saat 03:00ile akşam 21:00’a kadar, havalimanından ise 07:00 ve gece 01:00’akadar her saat başı düzenli olarak yapılıyor.