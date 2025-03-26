Sakarya'da Hat sanatının incelikleri Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen son programdaHattat Hüseyin Kutlu, “Geleneğin İzinde Hat Sanatı” adlı söyleşiylesanatseverlerle bir araya geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının manevi hissiyatını ortaya koyan programlar ile sanat dostlarını buluşturmaya devam ediyor.

Yüzyıllardır süregelen hat sanatının incelikleri ve geleneğin izleri üzerine keyifli bir sohbetin gerçekleştirildiği programda, Hattat Hüseyin Kutlu, sanatseverlerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Söyleşide, İstanbul Mushafı Sergisi’nden bahseden Hattat Kutlu, “Buradan İstanbul Mushafı’na baktığımızda, Asr-ı Saadet’ten günümüze dek gelen değişimleri görebiliyoruz. On ciltlik bir eser var, her cildin farklı bir tasarımı, farklı bir yazı karakteri, farklı tezhipleri bulunuyor. Ayet durakları ise en fazla bir santimetre çapında ve bu kadar küçük bir alanda bin bir farklı tasarım yapılmış. Hepsi birbirinden değerli” dedi.

Hüseyin Kutlu, konuşmasının devamında hat sanatının korunması gerektiğini belirterek, “Geçmişten günümüze büyük bir sanat yolculuğu yaptık. Eskiden hat sanatı kaybolmasın diye uğraşırken, bugün yozlaşmasın diye savaş veriyorum. Bu sanatın özü çok değerlidir, onu korumamız gerekiyor” çağrısı yaptı.

Program sonunda hattat Kutlu ve katılımcılar fotoğraf çekildi, sanat dostları merak ettikleri soruları tanınmış sanatçıya yöneltti.