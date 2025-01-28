“Girişimcilik İçin Harekete Geç” adıyla Hatay’da düzenlenen programda depremden etkilenen kadın girişimcilere finansal okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitimler verildi.İSTANBUL (İGFA) - Kadınların ekonomik bağımsızlıklarının artırılması, girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi ve iş dünyasında aktif bir rol alabilmeleri hedefiyle Nokia ve UN Women iş birliği ile 8 farklı ülkede yürütülen küresel programa, Türkiye’de Türk Telekom da katıldı.

Hatay’da düzenlenen eğitimlere bölgedeki 9 kadın kooperatifinden 27 kadın girişimci katıldı. Nokia ve Türk Telekom’un gönüllüleri tarafından verilen toplamda 20 saatlik eğitimlerde; finansal ve dijital okuryazarlık, siber güvenlik, pazarlama, proje yönetimi ve tedarik zinciri gibi alanlarda uygulamalı ve beceri kazandırmaya yönelik içerikler aktarıldı.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, kadınların teknolojiyle güçlenmesi, ekonomik kalkınmanın anahtarlarından biridir. Dijital dünya, girişimci kadınlar için sınırsız fırsatlar sunarken biz de onların iş dünyasında güçlü bir şekilde yer almalarını, teknolojiyi bir dönüşüm ve ilerleme kaynağı olarak kullanmalarını desteklemeye çalıştıklarını söyledi.

Nokia Türkiye Ülke Müdürü Erensoy Bilgin, 2022 yılında UN Women ile global çapta başlattığımız iş birliğini, 2024 yılında Türk Telekom’un değerli desteğiyle ilk defa Türkiye’ye taşımanın gururunu yaşadıklarını belirterek, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek ve iş dünyasında daha aktif bir şekilde yer almalarına destek olmak adına anlamlı bir adım attıklarını kaydetti. UN Women Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Zeliha Ünaldı ise, UN Women olarak kadınların ekonomik olarak güçlenmelerini destekleyen her türlü iş birliğini çok değerli bulduklarını belirtti. Ünaldı, söz konusu iş birliğinin diğer şirketlere de ilham olacağına inandığını söyledi.