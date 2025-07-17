İstanbul’un en prestijli sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, yaz boyunca müzikseverleri yıldız isimlerle buluşturacak Paribu Harbiye Açıkhava Konserlerinde önceki akşam Kenan Doğulu, yeniden sevenleriyle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Atlantis Yapım organizasyonuyla biletleri günler öncesinde tükenen ve binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleşen konserde, Doğulu enerjik sahnesi, eşsiz repertuarı ve yetenekli dansçılar eşliğinde sergilediği performansla unutulmaz bir geceye imza attı.

“Ara Beni Lütfen” şarkısıyla başladığı gecede Doğulu, klasikleşmiş hitlerinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni parçasını da ilk kez sahnede seslendirdi. Doğulu’nun genç müzisyen Salman Tin ile seslendirdiği duygusal şarkı “Durup Dururken”i de ilk kez Harbiye izleyicisiyle buluşturdu.

HARBİYE’DE GÖRSEL ŞÖLEN

AI ve CGI içerikli yeni görselleri, “Ara Beni Lüfen” ve “Tutamıyorum Zamanı” parçaları için hazırlanan intro’lar, lazer şovları ve dans koreografileri özel olarak hazırlanan konser, tam anlamıyla görsel bir şova dönüştü. Telgraf, çevirmeli telefon, cep telefonları ve sosyal medya ekranlarına kadar uzanan bu görsel anlatı, müziğin birleştirici gücünü zaman ve teknoloji ekseninde hissettirdi.

Geceyi “Kız Sana Hayran” ve “Güzeller İçinden” şarkılarını seslendirerek sonlandıran Doğulu, sevenlerinin dakikalarca alkışlamasının ardından geri dönerek sürpriz performansıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Elektronik müziğin güçlü isimleri Sezer Uysal ve FAITH ile yaptığı iş birliğiyle yeniden yorumlanan “Aşk Kokusu (Melodic Remix)”, Doğulu ve Sezer Uysal’ın performansıyla Harbiye’yi adeta bir elektronik müzik festivaline dönüştürdü.

“Tükendim Ben” parçasına MFK ile yaptığı hit remiksle bilinen Fransız DJ Faros da konserin finalinde sahneye çıkarak konseri bir sürprizle noktaladı.