Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü temsilcilerinden besteci, söz yazarı ve şarkıcı Hakan Altun, sahne aldığı Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda Bursalıların kulaklarının pasını sildi.BURSA (İGFA) - Aşk şarkılarının vazgeçilmez ismi Hakan Altun dün akşam Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konsere imza attı.

Biletleri haftalar öncesinde tükenen Hakan Altun, en sevilen şarkılarıyla dinleyicilere müzik ziyafeti sunarken, haftalardır üzerinde titizlikle çalıştığı ses ve ışık efektleriyle de seyircilerine muhteşem bir görsel şölen yaşattı.

Kültür Park Açık Hava Tiyatrosunu hıncahınç dolduran binlerce hayran, usta sanatçının büyüleyici performansını dakikalarca alkışladı. Altun, hem sesiyle hem de sahne duruşuyla izleyicilerini kendine bir kez daha hayran bıraktı.