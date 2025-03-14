Yeni geliştirilen yapay zeka destekli Başvuru Değerlendirme Asistanı’yla işe alım süreçlerinde günlerce süren başvuru tarama işlemlerini yarım saate indiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Yeni sistem, adayları işe uygunluğuna göre puanlıyor. Sistemi kullanan firmalar, aday tarama işlemlerinde yüzde 90’a varan iyileşme yaşandığını ve işe alım süreçlerinin 5 kat hızlandığını belirtiyor.

Türkiye'nin önde gelen istihdam platformlarından Eleman.net, yapay zeka atılımı ile işe alım süreçlerini ileri bir seviyeye taşıyor.

Firmanın geliştirdiği “Başvuru Değerlendirme Asistanı”, iş ilanlarına gelen başvuruları yapay zeka ile analiz ederek pozisyona uygunluklarına göre yüzdesel olarak puanlıyor.

Ayrıca, başvuran adayın ilgili ilana göre güçlü ve zayıf yönlerini belirtiyor ve süreçlerin sonunda kapsamlı bir değerlendirme de sunuyor. Böylece işverenler ve insan kaynakları yöneticilerini yüzlerce başvuruyu inceleme zahmetinden kurtarıyor.