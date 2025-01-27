Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, şiddet ve cinsel istismara uğradığı için 2 yaşında hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili daha önceden yaptığı paylaşım dolayısıyla Cumhuriyet Savcılığı'nca ifadeye çağrıldı.İSTANBUL (İGFA) - Gülben Ergen, şiddete ve cinsel istismara uğrayan ve hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebek hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikayet edildiğini duyurdu.

Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ifade vermek üzere savcılığa gideceğini açıkladı.

https://twitter.com/gulbenergen/status/1883677380239114263

Ergen, paylaşımına, daha önce yaptığı paylaşımı da ekledi.