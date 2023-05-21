Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 2.haftanın beşinci maçında ,Gökçedere,Işıkova karşılaştı.

Maçta ilk yarı Gökçederenin  atak bir oyun sergilemesiyle başladı.Ilk yarıda Işıkova oyunu kendi sahasında kabul etti.
İlk yarıda Kürşat Karaoğlan Hattrick yaptı 3 gol attı Gökçederenin  bir gölünü de Ali Altun attı.Işıkovanin tek golünü Necmi Akbulut attı.Ilk yarı Gökçederenin 4 -1 üstunlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 5 gol daha bulan Gökçedere maçı 9-1 tamamladı.


Gokçedere ilk On biri: 
Emre Aydın
Efe Aygün
Oğuz Atsız
Kazım Aysu
Turan Dursun
Mustafa Vural
Samet Satılmış
Mustafa Akçan
Cengizhan Karaoğlan
Kürşat Karaoğlan
Ali Altun

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Goller:8.dakika Kürşat Karaoğlan 13.dakika Ali Altun,26.dakika Kürşat Karaoğlan36.dakika Kürşat Karaoğlan53.dakika Kürşat Karaoğlan,68.dakika Hakan Açıkgöz,75.dakika Emin Hakan Aygün,83.dakika Emin Hakan Aygün,90.dakika Kazım Aysu

Takım Yöneticisi:Sertaç Akdeniz

Teknik Direktör:Dumanı Açıkgöz,Yaşın Akcan


Işıkova ilk onbiri:
NecdetAkbulut
Emirhan Akbulut
Hüseyin Karaaslan
Fatih Akbulut 
Cemil Şeker
Halil ibrahim Akkuzu
Hatip Karaaslan
Ahmet Karaaslan
Emrah Kurdalı 
Necmi Akbulut
Sait Şeker

Goller:25.dakika Necmi Akbulut

Takım yöneticisi:Arif Kurdalı,Cengiz Şeker

Teknik direktör:Abdulmuttalip Portalı,Rasim Ayar