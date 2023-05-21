Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 2.haftanın beşinci maçında ,Gökçedere,Işıkova karşılaştı.
Maçta ilk yarı Gökçederenin atak bir oyun sergilemesiyle başladı.Ilk yarıda Işıkova oyunu kendi sahasında kabul etti.
İlk yarıda Kürşat Karaoğlan Hattrick yaptı 3 gol attı Gökçederenin bir gölünü de Ali Altun attı.Işıkovanin tek golünü Necmi Akbulut attı.Ilk yarı Gökçederenin 4 -1 üstunlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda 5 gol daha bulan Gökçedere maçı 9-1 tamamladı.
Gokçedere ilk On biri:
Emre Aydın
Efe Aygün
Oğuz Atsız
Kazım Aysu
Turan Dursun
Mustafa Vural
Samet Satılmış
Mustafa Akçan
Cengizhan Karaoğlan
Kürşat Karaoğlan
Ali Altun
Goller:8.dakika Kürşat Karaoğlan 13.dakika Ali Altun,26.dakika Kürşat Karaoğlan36.dakika Kürşat Karaoğlan53.dakika Kürşat Karaoğlan,68.dakika Hakan Açıkgöz,75.dakika Emin Hakan Aygün,83.dakika Emin Hakan Aygün,90.dakika Kazım Aysu
Takım Yöneticisi:Sertaç Akdeniz
Teknik Direktör:Dumanı Açıkgöz,Yaşın Akcan
Işıkova ilk onbiri:
NecdetAkbulut
Emirhan Akbulut
Hüseyin Karaaslan
Fatih Akbulut
Cemil Şeker
Halil ibrahim Akkuzu
Hatip Karaaslan
Ahmet Karaaslan
Emrah Kurdalı
Necmi Akbulut
Sait Şeker
Goller:25.dakika Necmi Akbulut
Takım yöneticisi:Arif Kurdalı,Cengiz Şeker
Teknik direktör:Abdulmuttalip Portalı,Rasim Ayar