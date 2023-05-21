Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 2.haftanın beşinci maçında ,Gökçedere,Işıkova karşılaştı.

Maçta ilk yarı Gökçederenin atak bir oyun sergilemesiyle başladı.Ilk yarıda Işıkova oyunu kendi sahasında kabul etti.

İlk yarıda Kürşat Karaoğlan Hattrick yaptı 3 gol attı Gökçederenin bir gölünü de Ali Altun attı.Işıkovanin tek golünü Necmi Akbulut attı.Ilk yarı Gökçederenin 4 -1 üstunlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 5 gol daha bulan Gökçedere maçı 9-1 tamamladı.



Gokçedere ilk On biri:

Emre Aydın

Efe Aygün

Oğuz Atsız

Kazım Aysu

Turan Dursun

Mustafa Vural

Samet Satılmış

Mustafa Akçan

Cengizhan Karaoğlan

Kürşat Karaoğlan

Ali Altun

Goller:8.dakika Kürşat Karaoğlan 13.dakika Ali Altun,26.dakika Kürşat Karaoğlan36.dakika Kürşat Karaoğlan53.dakika Kürşat Karaoğlan,68.dakika Hakan Açıkgöz,75.dakika Emin Hakan Aygün,83.dakika Emin Hakan Aygün,90.dakika Kazım Aysu

Takım Yöneticisi:Sertaç Akdeniz

Teknik Direktör:Dumanı Açıkgöz,Yaşın Akcan



Işıkova ilk onbiri:

NecdetAkbulut

Emirhan Akbulut

Hüseyin Karaaslan

Fatih Akbulut

Cemil Şeker

Halil ibrahim Akkuzu

Hatip Karaaslan

Ahmet Karaaslan

Emrah Kurdalı

Necmi Akbulut

Sait Şeker

Goller:25.dakika Necmi Akbulut

Takım yöneticisi:Arif Kurdalı,Cengiz Şeker

Teknik direktör:Abdulmuttalip Portalı,Rasim Ayar