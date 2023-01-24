Valilik ziyaret defterini imzalayan Ünlü, daha sonra Vali Epcim ile makamda bir süre görüş alış verişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali Cünyet Epcim ziyaretin anısına Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü’ye Bayburt Çinisi hediye etti.

Bayburtta yapımı devam eden ve yakın zamanda hizmete alınması planlanan Göçmen geri gönderme merkezini ziyaret eden, Ünlü ’ye, Göç İdaresi Genel Müdürü Mustafa Fırat TAŞOLAR ve Bayburt Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur eşlik etti.