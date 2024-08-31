Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Bayburt’ta Sanayi bölgelerini gezerek incelemelerde bulundu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın ve beraberindeki heyet Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunana Bayburt Doğal Taş Fabrikasında incelemelerde bulundu.

21 Şubat Sanayi Sitesini gezerek iş yeri sahiplerine kolaylıklar dileyen heyet, site bitişiğinde bulunan 61.000 dönüm arazi üzerine yapılması planlanan alanda incelemelerinin ardından Eski Sanayi Sitesine geçildi. Burada işyerlerini gezen sanayi esnafıyla bir süre görüşen heyet ziyaret ve incelemelerini sonlandırdı.