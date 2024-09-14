Belediye Başkanı Mete Memiş, Belediye Başkan Yardımları Nesimuttin Selçuk ile Mustafa Akbaş, Belediye Meclis Üyeleri ve birim amirleri tarafından karşılanan Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, başkanlık makamına geçti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayburt Belediye Başkanı Memiş, Bayburt’un tarihi ve genel özellikleri ile ilgili misafirlerine bilgiler verdi. Bayburt Belediyesi’nce devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Memiş, kentsel dönüşüm konusunun şehrin en önemli meselesi olduğuna dikkat çekti.

Misafirperverliği ve çalışmalarından ötürü Başkan Memiş’e teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, başarılı çalışmalar diledi.

Belediye Başkanı Memiş’in ziyaret anısına hediye takdiminde bulunduğu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’a AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Dr. Adnan Günnar ile Abdurrahman Öz, Gümüşhane Eski Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya ve Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu eşlik etti.