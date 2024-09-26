Türkiye’deki gençlerin en büyük sorunlarından biri gelecek kaygısı olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomik belirsizlikler, işsizlik oranlarının yüksekliği gibi nedenler gençleri karamsarlığa itiyor. İşverenlerin deneyim talebi ise yeni mezun gençleri daha çok zorluyor.BURSA (İGFA) - Türkiye'de artan yaşam maliyetleri ve daralan iş olanakları ile yüzleşen gençlerin iş bulma umudunu giderek azaltıyor. Mezun olduğu bölümde kariyer planı yapmakta zorlanan gençler kaygı ve endişeye düşüyor.

Giderek zorlaşan eğitim sisteminin, gençleri yoğun bir rekabet ortamına sokarak stres ve kaygı seviyelerini yükselttiğini belirten uzmanlar, özellikle sınavların gençler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu dile getiriyor.

Uzmanlar ayrıca sosyal medyanın, gençlerin yaşamlarına dair beklentilerini şekillendirirken, gerçeklikten uzak bir tablo sunduğunu, başarı hikayeleri ve mükemmel yaşamların, gençlerin kendilerini değersiz hissetmesine neden olduğunu ve bu durumun kaygıyı giderek derinleştirdiğini vurguluyor.

Gelecek kaygısıyla başa çıkmak için gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve destek almalarının önemli olduğunu hatırlatan uzmanlar, psikolojik danışmanlık hizmetleri, üniversitelerdeki kariyer merkezi destekleri ve sosyal destek ağlarının, gençlerin bu süreçte daha güçlü olmalarına yardımcı olabileceğini ifade ediyor.