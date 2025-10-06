Gebze Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Kültür Sanat Etkinlikleri yeni sezonuna başladı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen ilk programda, yazar ve aile danışmanı Ömer Demirbağ, “Aile Yılında Aile Olmak” konulu söyleşiyle Gebzelilerle buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Salonun tamamen dolduğu etkinlikte Demirbağ, katılımcılara aile içi iletişimin önemi, ebeveyn-çocuk ilişkilerinde sağlıklı bağlar kurmanın yolları ve toplumsal dayanışmanın temeli olarak ailenin rolü üzerine önemli bilgiler paylaştı.

AİLE TOPLUMUN EN GÜÇLÜ BİRİMİDİR

Ömer Demirbağ, konuşmasında “Aile, toplumun en küçük ama en güçlü birimidir. Sağlam bir toplum, sağlam ailelerle mümkündür. Bugünün dünyasında aile bağlarını korumak, sadece sevgiyle değil, emekle ve bilinçle mümkündür. Birbirimizi anlamaya, dinlemeye ve destek olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.” İfadelerini kullandı.