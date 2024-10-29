İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlendi! Gelinliği olay oldu İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlendi! Gelinliği olay oldu
Fatma Girik'in bir zamanlar özel aşçısıydı! Son hali yürek sızlattı
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Fatma Girik, hem güzelliği hem de performansıyla uzun yıllar adından söz ettirdi. 2022 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncunun, bir zamanlar...Devamı için tıklayınız