CHP’nin tarım politikalarını oluşturmak üzere düzenlenen toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem başkanlığında önemli kararlar alındı. Eski Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Destekleme Politikalarını yürüten komisyonun başkanlığına getirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP, Türkiye’nin tarım politikalarını yeniden şekillendirmek için önemli bir adım atarak Genel Merkez'de 30’a yakın bilim insanı, tarım politikalarını tartışmak ve şekillendirmek üzere bir araya geldi.

Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem başkanlık etti.

CHP geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bu toplantılar sonrası partinin Destekleme Politikalarını yürüten komisyonun başkanı olarak görevlendirildi.

Gaytancıoğlu’nun liderliğinde yürütülecek çalışmaların üretim odaklı ve adil bir ekonomik modelin inşasını amaçladı.

CHP iktidarında çiftçinin hak ettiği desteği alacağını belirten Okan Gaytancıoğlu, "Üreten ve hakça bölüşen bir Türkiye’yi yeniden oluşturacağız. Köylü yeniden milletin efendisi olacak” dedi.

Toplantıda alınan kararlarla birlikte CHP'nin tarım sektörüne yönelik destekleme politikalarını güçlendirmeyi hedeflenirken, tarımsal üretimi artırmak ve köylünün gelirini hak ettiği seviyeye taşımak da partinin temel öncelikleri arasında yer aldı.