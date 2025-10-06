Erciyes Üniversitesi, 12 Ekim 2025 Pazar günü “Sizleri Özledik!” temasıyla Mezun Buluşması düzenliyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un ev sahipliğinde, 1985, 1990, 1995, 2005 ve 2015 mezunlarına özel etkinlikler, konserler ve sertifika töreniyle dolu bir gün yaşanacak. Şehir dışından gelenlere konaklama desteği sağlanacak.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 12 Ekim Pazar günü Erciyes Kültür Merkezi (EKM) ve kampüste “Sizleri Özledik!” temasıyla Mezun Buluşması etkinliği düzenleyecek.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un ev sahipliğinde gerçekleşecek program, yüzlerce mezunu bir araya getirerek öğrencilik yıllarının anılarını canlandıracak.

Etkinlik, EKM’de resmi törenle başlayacak. Programda, ERÜ Klasik Türk Müziği Topluluğu konseri, üniversite tanıtım filmi gösterimi, açılış konuşmaları ve mezuniyetlerinin 10., 20., 30., 35. ve 40. yılını dolduran (1985, 1990, 1995, 2005, 2015) mezunlara hatıra sertifikası takdimi yer alacak.

Merkez Yemekhanesi’nde mezunlara özel öğle yemeği ikram edilecek. Gün boyu kampüste konserler, açık hava etkinlikleri, çocuk eğlence alanı, TEKNOFEST takımları stantları, öğrenci toplulukları ve ERÜ Store noktası katılımcılarla buluşacak.

Bu yıl, mezuniyetlerinin 10., 20., 30., 35. ve 40. yıl dönümüne ulaşan mezunlar için özel etkinlikler düzenlenecek. Üniversite, ilerleyen yıllarda da bu geleneği sürdürerek her yıl özel yıl dönümü mezunlarını onurlandıracak.