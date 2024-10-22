Enerji almak için tüketilen bazı yiyecekler arka planda birçok zararlı etki barındırıyor. Doğru beslenme vücut fonksiyonlarını desteklerken, yanlış beslenme birçok organı yıpratabiliyor. Peki hangi besinler tüketildiğinde sağlığı ciddi anlamda riske atabiliyor?Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Vücut başlıca enerjiyi karbonhidratlar ve glikozdan sağlasa da bazı besinler uzun süre kullanım sonucunda birçok organa zarar verebiliyor. Uzmanlar, yüksek şeker içeren ürünlerin ve özellikle işlenmiş gıdaların toksin birikimine yol açarak birçok hastalığa zemin hazırladığını dile getiriyor.

İŞLENMİŞ VE HAZIR GIDALAR

Hazır gıdaların uzun vadeli tüketiminde beyin ve vücut fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirten uzmanlar, bu ürünlerde bulunan bazı maddelerin beyindeki nöronların kalıcı hasar görmesine yol açabileceğini hatta aşırı tüketimde Alzheimer riskini artırabileceğini söylüyor.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR VE BEYAZ UN

Yüksek karbonhidrat içeriğine sahip olan ve beyaz unla yapılan besinlerin, kan şekerini hızla yükselterek hem birçok organı hem de beyin hücrelerini olumsuz etkilediği belirtiliyor. Uzmanlar, bu kategoriye giren kahvaltılık gevrekler, makarna ve beyaz ekmekten uzak durulmasını öneriyor.

AŞIRI ŞEKER İÇEREN YİYECEK VE İÇECEKLER



Hızlı etki eden enerji kaynağı olarak görülen şekerin fazla tüketimi insülin direncini artırıyor ve enerji metabolizmasını kötü etkiliyor. Yüksek şeker içeren içecekler, tatlılar ve gazlı meşrubatlar hem karaciğer hem de beyin gibi organları ciddi anlamda tehdit ediyor.

YAĞI AZALTILMIŞ FISTIK EZMESİ

Doğal haliyle oldukça faydalı olan fıstık ezmesi, yağı azaltılıp ekstra şeker ve katkı maddeleri eklendiğinde oldukça zararlı bir besin haline gelerek kalp-damar sistemini zorlayabiliyor. Uzmanlar, katkısız fıstık ezmesinin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Vücudun sağlıklı yağlara ihtiyacı var ve fıstık ezmesi de iyi bir sağlıklı yağ kaynağıdır.” diyor.

KAHVE KREMASI

Birçok kişi için sabah rutininin bir parçası olan kahve kreması, içinde bulundurduğu yüksek fruktozlu mısır şurubu ve hidrojenize yağlar ile karaciğer fonksiyonlarını bozabiliyor. Bu tarz ürünlerin, beyin fonksiyonlarını yavaşlatarak, sindirim sorunlarına yol açabileceği kaydediliyor.