Doğum sonrası kilolarını vermek bazen aylar alabiliyor. Bu süreçte annelerin ilk başvurduğu ise hızlı kilo vermeye yardımcı olan egzersizler oluyor. Uzman emzirme danışmanı Sena Türkkan, egzersiz sonrası sütteki laktik asit oranının arttığını söyledi.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Uzman Emzirme Danışmanı Sena Türkkan, emzirme sürecinde hızlı kilo vermek ve forma girmek isteyen annelerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini Herkes Duysun mikrofonuna açıkladı.

“ANNENİN YAPACAĞI AĞIR BİR EGZERSİZ, BEBEĞİN BESLENME ALIŞKANLIĞINI ETKİLEYEBİLİR”

Egzersizin hayatın önemli bir parçası olduğunun altını çizen Uzman Türkkan, “Egzersiz yapmak sağlık açısından oldukça önemli fakat emzirme sürecinde yapılan ağır egzersizler sütteki laktik asit seviyesinin artmasına sebep olabiliyor. Bu durum ise sütün tadında ve kokusunda değişikliğe sebep olabileceği için bebeğin beslenme alışkanlığını bozabiliyor. Bebek, anne sütünü reddebiliyor.” dedi.

Emzirme dönemde egzersizden uzak durma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Uzman Emzirme Danışmanı Türkkan, yalnızca egzersiz sonrasında yaklaşık 1 saat kadar dinlenilmesini ve bu süreçte bol su tüketilmesini önerdi.

Türkkan, egzersiz sonrası 1 saat dinlenme ve bol su tüketimi sonrası sütteki laktik asit seviyesi 60 ila 90 dakika arasında normale döndüğünü ifade etti ve emzirme döneminde olan annelerin ağır egzersizler yerine yoga, yürüyüş, hafif egzersiz ve pilates yapmalarını önerdi.