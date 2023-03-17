Marmara bölgesi Bayburt Derneği Başkan vekili,Ekrem Yıldırım Milletvekili adaylığı için İstanbul sütlücede Ak Parti İl Başkanlığına müracaatını gerçekleştirdi.

Yıldırım, Türkiye'nin 100. yıl hedefleri doğrultusunda Milletimize hizmet etmek, "Yarın Değil Hemen Şimdi" şiarıyla hizmet etme aşkıyla çıktığımız bu yolda, İstanbul’da yaşayan Bayburtlu hemşerilerimizin desteklerini esirgemeyeceğini biliyorum. Hemşerilerimizin de teveccühü ve desteğiyle AK Parti milletvekili adaylığına müracaatımı yaptım dedi.

Ekrem Yıldırım kimdir.?

1975 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamladı. 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında Pendik Belediyesinde Kontrol Mühendisi olarak başladığı çalışma hayatında sırasıyla Yapı Kontrol Şefliği, Fen İşleri Müdür Yardımcılığı ve Teknik Başkan Yardımcısı Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı görevine atandı.

2007 yılında memuriyetten istifa ederek kendi şirketini kurdu. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 2015 yılı itibari ile Belediye İmar Komisyonu Başkanlığı görevi ve 2016 yılından itibaren Pendik Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde tekrar Pendik Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Şu an aktif olarak kendi şirketinde yönetici pozisyonunda çalışma hayatımı sürdürmekte. Evli ve 3 çocuk babası.