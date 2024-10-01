Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Okulların temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi eksiklikler yaşanıyor. Temizlik ve güvenlik personeli eksikliğinin okullarda eğitimi sekteye uğrattığını belirten sendikalar, acil çözüm bekliyor.BURSA (İGFA) - 2024-2025 eğitim-öğretim sezonunun başlaması ile birlikte güvenlik ve temizlik problemlerine dair tartışmalar yeniden gündeme geldi. Milli eğitim Bakanlığının okullara yeterli sayıda güvenlik ve temizlik personeli sağlamaması, öğrencilerin ve velilerin tepkisini çekerken birçok okulda ciddi mağduriyetler yaşanmasına sebep oluyor.

YARDIMCI PERSONEL EKSİKLİĞİ SÜRÜYOR

Konu ile ilgili Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Eğitim Bir-Sen bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, eğitim-öğretimin sağlıklı ve uygun ortamlarda yürütülmesinin, ihtiyaçların yeterli ölçüde ve zamanında karşılanması ile mümkün olabileceğini belirterek, “Okullarımızda temizlik, güvenlik gibi hizmetleri yürüten yeterli sayıda yardımcı personelin varlığı olmazsa olmazdır. Eğitim-öğretim yılı başlamasına rağmen halen çok sayıda okulun yardımcı personel ihtiyacının giderilemediği görülmektedir. Okulların personel ihtiyacı, kadrolu memur statüsünde personelle karşılanamadığından vazgeçilmez nitelikteki hizmetler, okul-aile birlikleri tarafından yapılan veya İŞKUR yönetimindeki geçici istihdam programlarıyla yürütülmeye çalışılmaktadır. Okul-Aile birliklerinin gelirlerinin veya il özel idaresinden aktarılan kaynakların yetersizliği nedeniyle yardımcı personel ihtiyacı bu yıla kadar İŞKUR bünyesindeki Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında karşılanmaktaydı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında personel ihtiyacı karşılanacaktır. İUP’de ise haftada üç gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi öngörülmüş olup bu kısıtlı çalışma süresiyle okulun hizmetlerinin görülemeyeceği açıktır.” diye ifade etti.

BAKANLIK ACİLEN MÜDAHALE ETMELİ

Acar ayrıca, “Şimdiye kadar programa yeterli oranda başvurunun olmaması, kısmi süreli bir çalışma öngören, asgari ücretin altında bir gelir sunan, sosyal güvencesiz çalışma biçiminin talep görmediği, dolayısıyla okulların temizlik, güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında işlevsel bir yol olmayacağı belli olmuştur. Yine İUP’de öngörülen kısmi süreli çalışmanın, okulların temizlik başta olmak üzere ihtiyaç duyulan hizmetlerin sürekliliği ile uyumlu olmadığı, haftada birkaç saatlik bir çalışmayla gerekli hizmetin verilemeyeceği açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı, programın yetersizliğini ve yol açtığı olumsuz sonuçları gözeterek soruna ivedilikle müdahale etmeli; temizlik ve güvenlik başta olmak üzere, yardımcı hizmetler için gerekli personel ihtiyacının il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri eliyle hizmet alımı yoluyla karşılanmasını sağlamalı ya da istihdam için gerekli kaynakları okullara aktarmalıdır.” dedi.

Acar, “Her zaman olduğu gibi okul yöneticilerimiz olağanüstü fedakârlık gösteriyorlar; yeni bir omuz verilmesi gerekiyor bu hususta, yoksa okullarımızda hijyen, temizlik ve güvenlik eksikliklerinden kaynaklı pek çok problemle okullar açıldığında karşı karşıya kalınacağını tahmin etmek hiç de zor değil.” şeklinde konuştu.