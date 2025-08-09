Edirne Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ve Başkan Yardımcısı Salih Gülfidan açıklanan ayçiçeği avans fiyatı sonrası yaptığı değerlendirmede, bölgede verim kaybının yüzde 60-70 seviyelerinde olduğunu belirterek, "Verim olmadan hiçbir fiyat üreticiyi memnun etmez" dedi ve kuraklık desteği çağrısında bulundu.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Trakya Birliği tarafından açıklanan ayçiçeği avans fiyatının ardından yaptığı açıklamada, üretici için esas belirleyici faktörün verim olduğunu vurguladı. Şen, "Hayırlı olmasını temenni ediyoruz ama verim bu seviyede kalırsa fiyat ne kadar yüksek olursa olsun üretici memnun olmaz" dedi.

VERIM KAYBI YÜZDE 60-70’E ULAŞTI

Şen, ilk biçilen alanlardan gelen bilgilere göre kıraç bölgelerde verim kaybının yüzde 60-70 seviyelerinde olduğunu belirtti. "Gezdiğimiz, çiftçi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda bu yıl da yazlık ürünlerden para kazanmak mümkün görünmüyor" diyerek üreticinin sadece yılı kurtardığını dile getirdi.

"VERIM YOKSA KAZANÇ DA YOK"

Verim düşüklüğünün en büyük sorun olduğunu vurgulayan Şen, "Ürettiğimiz hiçbir üründe verim yüksek değilse kazanç mümkün değil. Ayakta kalmak için verim şart" dedi. Mart ayında başlayan ayçiçeği ekimlerinin kıraç arazilere yapıldığını ve bu alanlarda sonuçların çok kötü olduğunu ifade etti.

KURAKLIK DESTEĞI VE GÜBRE TALEBI

Üreticilerin kuraklıktan zarar gördüğünü belirten Şen, "Kuraklık desteği verilmesi şart. Daha önce uygulandı, bu yıl da uygulanmalı" diyerek devlete çağrıda bulundu. Gübre ve mazot fiyatlarındaki artışa da dikkat çekerek, "Gübre fiyatı 16 liradan 30 liraya çıktı, indirim yok. Devlet ithalat kapısını nasıl ürünlerde açıyorsa, gübrede de açmalı ve ucuz, faizsiz gübre sağlamalı" dedi.

"BU TOPRAKLARI BAŞKASINA BIRAKMAYIZ"

Hasan Şen, üreticinin bütün zorluklara rağmen üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Bu toprakları başka birilerine bırakacak halimiz yok. Üretmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Şen’den sonra söz alan, Başkan Yardımcısı Salih Gülfidan’da bir açıklama yaparak şunları söyedi.

SALIH GÜLFİDAN: “ÇIFTÇI ARTIK KAZANMAYI DEĞİL, ZARAR ETMEMEYI DÜŞÜNÜYOR”

Keşan Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Salih Gülfidan, açıklanan ayçiçeği avans fiyatı ve yaşanan kuraklıkla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, üreticinin artık zarar etmemeye odaklandığını ve kuraklık desteğinin ivedilikle gündeme alınması gerektiğini söyledi.

“ÜRETİCİ KAZANMAYI GEÇTİ, ZARAR ETMEMEYE ÇALIŞIYOR”

Keşan Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Salih Gülfidan, ayçiçeği avans fiyatı ve bölgedeki kuraklıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fiyatlardan memnun olmadıklarını belirten Gülfidan, üreticinin karşı karşıya olduğu en büyük sorunun kuraklık olduğunu vurguladı.

VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ KAZANCI ENGELLIYOR

Gülfidan, son 3 yıldır bölgede ciddi bir kuraklık yaşandığını ve bu yıl durumun daha da ağırlaştığını belirtti. "Erken ya da geç ekim fark etmiyor, verim düşük. Verim olmayınca fiyata odaklanıyoruz ama açıklanan fiyat da yeterli değil" dedi.

Yağ oranı baremlerinin yükseltilmesine rağmen verim eksikliği nedeniyle çiftçinin kazanç elde edemediğini ifade etti: "Çiftçi artık nasıl para kazanırım değil, nasıl zarar etmem diye düşünüyor".

ÜRETİMDE KALABİLMEK İÇIN DESTEK ŞART

Gülfidan, sahadaki gözlemlerin daha olumlu çıkmasını umut ettiklerini belirterek, "Belki sahaya indiğimizde daha iyi verimler alırız, ama üretimde kalabilmek için kazanmak zorundayız" diye konuştu. Devletin ve ilgili kurumların üreticiyi desteklemesi gerektiğini vurgulayan Gülfidan, kuraklık desteğinin yeniden gündeme alınmasını talep etti.

GİRDİ MALIYETLERİ ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

Girdi maliyetlerinin de üretimi sürdürülemez hale getirdiğini belirten Gülfidan, gübre fiyatlarındaki artışa dikkat çekti: "14 lira olan üre gübresi bugün 23 lira, 16'lık gübre 33 liraya çıktı. Bu koşullarda ben gelecek sezon için nasıl yatırım yapacağım?" dedi. Ayrıca tarla kiraları, ekipman amortismanları gibi maliyetlerin de üreticiyi ciddi şekilde zorladığını ifade etti.

“YETKİLİLER BU İŞE EL ATMALI”

Tüm çiftçilerin ortak talebinin kuraklık desteği olduğunu dile getiren Salih Gülfidan, "Bu desteğin ivedilikle gündeme alınması gerekiyor. Üreticinin sahada kalabilmesi için devletin bu sürece destek olması şart" sözleriyle çağrıda bulundu.