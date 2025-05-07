Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından TEM gişeler bölgesinde İHA ve narkotik köpek desteğiyle düzenlenen operasyonda 16,5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Jandarma, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Özellikle toplumu tehdit eden ve diğer suçların kaynağı olabilen uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalarda, merkez ilçe TEM Gişeleri bölgesinde etkili bir operasyon gerçekleştirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği ve insansız hava aracı (İHA) desteğiyle düzenledikleri takipli operasyonda, 16,5 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

“KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

Jandarma yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin halkın desteğiyle daha da güçleneceğini belirterek, “Faaliyetlerimiz aralıksız ve kararlı şekilde sürecektir” mesajını verdi.