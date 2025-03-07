Edirne Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas ve AB üyesi ülkelerin Türkiye’deki Büyükelçilik Misyon Şefi Yardımcılarından oluşan heyeti ağırladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, toplantıda Edirne’nin zengin tarihi, kültürel çeşitliliği ve Avrupa ile olan tarihi bağları aktardı.

Görüşmede, Edirne’nin kültürel mirası ve uluslararası iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, Edirne’ye ilk kez gelen heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Şehrimiz, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Avrupa ile köklü bağlara sahiptir. Bugün, bu önemli buluşma sayesinde, hem Edirne’mizi tanıtmaktan hem de Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi daha da güçlendirmekten büyük bir onur duyuyoruz. Misafirperverliğimizin ve şehrimizin sunduğu güzelliklerin keyfini çıkarırken, iş birliklerimizin yeni kapılar açacağına olan inancımızı yinelemek isterim.” dedi.

AB heyetinde ülkelerin büyükelçilik temsilcileri arasında; Avusturya’dan Markus Weidinger, Belçika’dan Christophe Lechat, Hırvatistan’dan Mario Zadro, Çekya’dan Jiri Borcel, Danimarka’dan Anine Hagemann, Estonya’dan Tiia Treier, Finlandiya’dan Tapani Kivela, Fransa’dan Julien Cats, Yunanistan’dan Ilias Kremmydas, Macaristan’dan Gábor Baár, İrlanda’dan Ronan Cunniffe, Letonya’dan Dagnija Lāce-Ate, Litvanya’dan Dalija Ignataviciute, Lüksemburg’dan Joe Geisbusch, Malta’dan Charles Calleja, Hollanda’dan Nathalie Lintvelt, Polonya’dan Iga Kaca, Portekiz’den Rosa Tavares, Romanya’dan Alina Huszar, Slovakya’dan Milica Serdarevic ve İsveç’ten Louise Morsing yer aldı.

Ayrıca, AB Delegasyonu’ndan Maria-Luisa Wyganowski, Cecile Candat, Deniz Yenal, Yeşim Boyalar ve Neslihan Sevilmiş de toplantıya katılım gösterdi.