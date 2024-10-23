Türkan Şoray'dan anlamlı paylaşım: 'Yağmur’umun yeni yaşından yeni resim' Türkan Şoray'dan anlamlı paylaşım: 'Yağmur’umun yeni yaşından yeni resim'
EDHO'nun yıldızı Tekin Temel hayatını kaybetti
Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi birçok projede rol alan Tekin Temel'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.Devamı için tıklayınız