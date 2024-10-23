EDHO'nun yıldızı Tekin Temel hayatını kaybetti
Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi birçok projede rol alan Tekin Temel'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.Devamı için tıklayınız
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