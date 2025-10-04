Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17.'si düzenlenen Bursa Edebiyat Günleri, “Anlamak” temasıyla, sekiz yıl aradan sonra edebiyatseverlerle yeniden buluştu.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen ve “Anlamak” temasıyla edebiyatseverlere kapılarını açan Bursa Edebiyat Günleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası konseriyle başladı. Açılış konserinde orkestraya, dünyaca ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın ve değerli solist Zeynep Halvaşi eşlik ederken, şef koltuğunda da Oğuzhan Balcı yer aldı. Sanatın evrensel dili olan müzikle başlayan program, edebiyat ile devam etti.

“Bursamız, adından söz ettiren edebi eserlere mekan olmuş bir kent”

Açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Bursa’nın edebiyatla olan güçlü bağını vurguladı. Gazioğlu, “Kadim tarihi, coğrafi önemi, doğal güzellikleri ve eşsiz miraslarıyla Bursamız, Türk ve dünya edebiyatında adından söz ettiren eserlere mekân olmuş, çoğu zaman da bu eserlerin başrolüne yükselmiştir. Edebiyat kenti Bursamızı, yazın dünyasının ışığında daha yakından tanımak ve anlamak amacıyla 17. Bursa Edebiyat Günleri’nde sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. Gazioğlu, 2017 yılında düzenlenen 16. Bursa Edebiyat Günleri’nin ardından geçen 8 yıllık aradan sonra bu yılki etkinliğin “Bursa’yı Anlamak” temasıyla yeniden hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Bursa ve edebiyatın kesişim noktaları

Açılışın ardından gerçekleşen ilk oturumda, “Eşikten İçeri Bursa: Sesin Gölgesi, Zamanın İzi” başlığıyla Bursa’nın edebiyatla olan derin bağı ele alındı. Oturumu yazar ve akademisyen Hakan Akdoğan yönetirken, konuşmacılar arasında edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Kadire Bozkurt, Tanıl Bora ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu yer aldı.

Yazar Mehmet Zaman Saçlıoğlu, edebiyatın insanı iyileştiren yönüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Edebiyat aslında hepimizi iyileştiren önemli bir sanat. Belki de en anlamlısı. Çünkü doğrudan anlam üzerine kurulu. Müzikle, kokularla doğrudan ilişki kuruyoruz; ancak edebiyatla zihnimiz, bilgimiz ve inançlarımız üzerinden ilişki kuruyoruz.”

Yazar ve düşünür Tanıl Bora da Bursa’da uzun süre yapılmayan edebiyat günlerinin yeniden başlamasını şöyle değerlendirdi: “Özellikle Bursa gibi, kendine özgü bir edebi geleneğe sahip bir şehirde edebiyat günlerinin uzun yıllar boyunca yapılmamış olması büyük bir kayıptı. Bu yıl, güçlü bir programla farklı bakış açılarını bir araya getiren bu etkinliğin yeniden başlaması son derece kıymetli ve umut verici.”

Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 17. Bursa Edebiyat Günleri, 3 gün boyunca çeşitli oturum, panel ve yazar buluşmalarıyla devam edecek. Etkinlik kapsamında, 10 oturumda 30 bildiri sunulacak. Oturumlarda tüm katılımcılar, “Bursa’yı Anlamak” teması altında edebi metinlerini paylaşacak. Programın sonunda ise bildiriler bir kitapta toplanarak yayımlanacak.