Kültürel miras, girişimcilik ve teknolojiyi bir araya getiren yeni nesil kahve-wellness deneyimi global sahneye çıkıyor. 2017’de Amerika’da kurulan ve kadın girişimciliğini destekleyen ilk Türk kahvesi zinciri Turkish Coffee Lady, kadim kahve geleneğini modern wellness anlayışıyla harmanlayan yeni markası Coffee Sayer ile küresel büyüme yolculuğuna başlıyor.ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - Kültürel miras, girişimcilik ve teknoloji bir arada: Yeni nesil kahve-wellness deneyimi artık global sahnede!

Bir Fincanla Başlayan Yolculuk, Küresel Bir İlham Dalgasına Dönüşüyor

2017'de Amerika’da kurulan ve kadın girişimciliğini destekleyen ilk Türk kahvesi zinciri Turkish Coffee Lady, kadim kahve geleneğini modern wellness anlayışıyla buluşturan yeni girişimi Coffee Sayer ile küresel büyüme yolculuğuna çıkıyor.

Yeni uluslararası franchise modeliyle Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar genişlemeyi hedefleyen marka, Türk kahvesi aracılığıyla iyi oluşu destekleyen kültürel deneyimi tüm dünyaya taşımayı amaçlıyor.

ABDPost'un haberine göre bu vizyoner girişim; ödüllü girişimci Gizem Şalcıgil White, yazar Ahmet Şerif İzgören, sanatçı Hasan Kale, wellness rehberlik direktörü Seher Bozdemir, iş geliştirme direktörü Ali Günertem ve iş insanı Sadık Vural gibi alanında öncü isimlerin katkılarıyla hayata geçiriliyor.

Coffee Sayer Ne Demek?

Coffee Sayer, "kahvedaş" demektir. Bir fincan kahveyi yalnızca bir içecek olarak değil; duyguların, niyetlerin ve kadim bilgeliklerin ifadesi olarak gören bir anlayışı temsil eder. Türk kahvesi falı geleneğinden ilham alan bu yaklaşım, her fincanı içsel bir keşif yolculuğuna dönüştürüyor.

Kahvewellness™: Fincanda Şifa, Ritüelde Farkındalık

ABDPost'a göre Coffee Sayer, kendi geliştirdiği Kahvewellness™ yaklaşımıyla geleneksel kahve ritüellerini modern bir şifa deneyimine dönüştürüyor. Kadınlara yönelik olarak tasarlanan bu deneyim; içsel denge, farkındalık ve duygusal dayanıklılık sunuyor.

Fal ritüeli, anlamlı sohbet ve kültürel sunumlarla zenginleşen her fincan; bireyin kendisiyle yeniden bağ kurmasına imkân tanıyor.

Küresel Franchise Modeliyle Yayılım Başlıyor

2017’de kurulan Turkish Coffee Lady’nin bu yeni girişimi, başta Almanya, İngiltere, Kanada ve Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkede şubeler açmayı hedefliyor.

Franchise modeli; kahve sunumunu wellness odaklı ürünler, dijital deneyimler ve kültürel etkinliklerle buluşturuyor. Her şube aynı zamanda kadın girişimciliğini destekleyen bir sosyal etki alanı olacak.

8 Yıllık Marka, 16 Yıllık Kültürel Diplomasi Yolculuğu

Kurucu Gizem Şalcıgil White’ın 2009’da başlattığı ödüllü Turkish Coffee Truck projesiyle milyonlara ulaşan kültürel misyon; bugün yapay zekâ destekli kahve ritüelleri ve mobil wellness çözümleriyle evriliyor.

Markanın 8. yılını kutladığı bu dönemde, geçmişin değerleri teknolojiyle harmanlanarak geleceğe taşınıyor.

Gelecek Hedefleri: Kültür, Teknoloji ve Kadın Gücü

Turkish Coffee Lady ve Coffee Sayer’in vizyonu:

• Kahvewellness™ ürünlerinin global lansmanı

• Mobil kahve-wellness araçlarıyla şehir içi deneyimler

• Kadın girişimcilere özel mentorluk, eğitim ve yatırım destekleri

• AI destekli dijital kahve ritüelleri

• Kültürel diplomasi odaklı uluslararası etkinlikler

Lansmanlar ve Global Aktivasyonlar

Coffee Sayer konsepti, 5 Ağustos 2025’te İzmir’deki İzgören Akademi merkez ofisinde düzenlenen özel bir resepsiyonla yatırımcılara, franchise adaylarına ve stratejik ortaklara tanıtıldı. Gastronomi, sanat ve iş dünyasını bir araya getiren bu özel etkinlikte Coffee Sayer’ın wellness içecekleri de ilk kez sunuldu.

ABDPost'un haberine göre markanın ABD lansmanı, 1 Ekim 2025 Dünya Kahve Günü'nde birkaç şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşecek özel aktivasyonlarla duyurulacak.