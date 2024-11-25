Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Üskent, dünya genelinde her 5 kişiden birinin kansere yakalandığını belirterek, "Akciğer, prostat ve kolorektal kanserler erkeklerde daha sık görülürken; meme, tiroit ve kolon türlerine kadınlarda daha fazla rastlanıyor" dedi.İSTANBUL (İGFA) - 2023 verilerine göre dünyada her yıl 20 milyon yeni kanser vakası bildiriliyor. Bildirilen vakalarda en sık karşılaşılan ve en fazla ölüme sebep olan tür ise akciğer kanseri.

2050 yılında yıllık kanser vakalarının 35 milyonu bulmasının beklendiğine dikkat çeken Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Üskent, verilere göre kanser vakalarının sadece yüzde 18’i erken evrede teşhis edilebildiğine dikkati çekti. Bu hastalığı yenmenin yolunun kanserli hücreyi sıçrama yapmadan tespit ederek yok etmekten geçtiğini belirten Üskent, "Dünya genelinde giderek artan vaka sayılarından dersler çıkararak sağlıklı yaşam alışkanlarına daha fazla önem vermeli ve düzenli taramalara gerekli zamanı ayırmalıyız" dedi.

Kansere yakalanma yaşının gittikçe düştüğünü belirten Üskent, özellikle meme, kolon, mide ve beyin kanserlerinin 50 yaş altı altında sıklıkla görülmeye başlandığının altını çizdi.

Prof. Dr. Üskent, “Hücre yaşlanması arttıkça kanser riskinin de arttığı doğrudur ancak günümüzde hastalığa yakalanma yaşı gittikçe düştüğü için ‘kanser bir ileri yaş hastalığıdır’ demek rehavete yol açarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarını ötelemeye neden olabilir” uyarısında bulundu.

Sağlıklı yaşam ve düzenli taramalar kanseri hem önlüyor hem de yıkımını azaltıyor

Kansere karşı birincil ve ikincil korunma yöntemleri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Necdet Üskent, “Hastalığın ortaya çıkmaması için alınabilecek ve birincil olarak adlandırılan önlemler; obezitenin engellenmesi, fiziki aktivitenin artırılması, kişiye özel dengeli ve düzenli beslenme programlarının tercih edilmesi, hepatit ve HPV aşılarını olma, sigara ve alkolden uzak durma, ultraviole ve kimyasallardan kaçınma, düzenli ve yeterli uyku, doğal antioksidan alımı ve mide kanseri veya lenfomasına neden olabilen Helikobakter Pilori gibi bakterilerin doğru tedavisi olarak sıralanabilir” dedi.