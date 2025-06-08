Son yıllarda sağlıklı yaşam bilincinin artmasıyla diyetisyenlik mesleğine ilgi hızla yükseliyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Hatice Nurseda Hatunoğlu, obezite ve kronik hastalıkların artışı ile sosyal medyanın beslenme konularını popülerleştirmesinin bu ilgiyi tetiklediğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Öğr. Gör. Hatice Nurseda Hatunoğlu, diyetisyenlik mesleğine artan ilgiyi ve toplumdaki yanlış beslenme alışkanlıklarını değerlendirdi, sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı uyardı.

Hatunoğlu, diyetisyenliğin yalnızca kilo verme veya alma ile sınırlı olmadığını vurguladı.

“Diyetisyenler, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, kanser gibi durumlarda beslenme tedavisi uyguluyor; sporcu, çocuk, gebe, yaşlı beslenmesi gibi alanlarda çalışıyor ve toplu beslenme sistemlerinde menü planlıyor,” dedi. Ancak toplumda “herkesin bir diyetisyeni var” algısının, yetkin olmayan kişilerin beslenme danışmanlığı yapmasına yol açarak halk sağlığını riske atabileceğini ifade etti.

“MUCİZE DİYET” YANILGISINA DİKKAT

Toplumda yaygın olan yanlış beslenme inanışlarına değinen Hatunoğlu, “Tek tip beslenme, öğün atlama, detoks içecekleri veya karbonhidratların tamamen kesilmesi gibi yöntemler bilimsel değil. ‘Mucize diyetler’ kalıcı kilo kaybı sağlamaz,” uyarısında bulundu. Diyetisyenlerin, bireye özel ve kanıta dayalı beslenme planlarıyla doğru alışkanlıklar kazandırdığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA BİLGİ KİRLİLİĞİ RİSKİ

Hatunoğlu, sosyal medyanın bilgi yayılımını hızlandırdığını ancak uzman olmayan kişilerce paylaşılan yanlış bilgilerin halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. “Diyetisyenlik, yalnızca Beslenme ve Diyetetik lisans mezunlarının yapabileceği bir meslek. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı onaylı, diplomalı diyetisyenlere başvurmalı,” dedi. Kamu spotları ve sağlık kurumları aracılığıyla bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti.

ONLİNE DİYET HİZMETLERİ AVANTAJLI MI?

Online diyetisyenlik hizmetlerinin, özellikle yoğun kişiler ve farklı şehirlerde yaşayanlar için zaman tasarrufu sağladığını belirten Hatunoğlu, “Ancak yüz yüze görüşmelerdeki iletişim ve motivasyon desteği her zaman online’da sağlanamayabilir. Uzman kişilerce yürütülmeli ve gerektiğinde yüz yüze destekle tamamlanmalı,” diye ekledi.

Diyetisyenlerin, doktor, psikolog ve fizyoterapist gibi sağlık profesyonelleriyle iş birliği yaparak kronik hastalıklar, obezite ve yeme bozukluklarında bütüncül tedavi sunduğunu vurgulayan Hatunoğlu, bu iş birliğinin tedavi sürecini hızlandırdığını ve yaşam kalitesini artırdığını ifade etti.