Dilan Polat gözyaşları içinde özür diledi! Kısmi felç geçirmiş...
Geçtiğimiz ay cezaevinden tahliye olan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Abla-kardeş bir partide verdikleri uygunsuz görüntüler nedeniyle...Devamı için tıklayınız
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