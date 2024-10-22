Umut Akyürek madde bağımlısı kızı için yardım istemişti! Melek Bal'ın son durumu... Umut Akyürek madde bağımlısı kızı için yardım istemişti! Melek Bal'ın son durumu...
Dilan Polat gözyaşları içinde özür diledi! Kısmi felç geçirmiş...
Geçtiğimiz ay cezaevinden tahliye olan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Abla-kardeş bir partide verdikleri uygunsuz görüntüler nedeniyle...Devamı için tıklayınız