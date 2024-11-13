Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2024 Ara Değerlendirme Programı kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen tam akreditasyon ile Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazandı.İZMİR (İGFA) - DEÜ’nün tarihinde bir ilk olan tam akreditasyon yetkisinin 28 Haziran 2027 tarihine kadar onaylandığını belirten Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz “Kalitemiz bir kez daha tescillendi. Tam akreditasyon ile Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ne layık görülmenin haklı gururunu yaşıyoruz. DEÜ ailesi olarak eğitimde modern yaklaşımları sürdürmeye ve başarılarımızın üzerine koyarak ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2024 Ara Değerlendirme Programı kapsamında tam akreditasyon alarak, eğitimdeki kalite standartlarını resmi olarak bir kez daha tescilledi.DEÜ’nün tam akreditasyon yetkisinin 28 Haziran 2027 tarihine kadar onaylandığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, "Kalitemiz bir kez daha tescillendi. Tam akreditasyon ile Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ne layık görülmenin haklı gururunu yaşıyoruz. DEÜ ailesi olarak eğitimde modern yaklaşımları sürdürmeye ve başarılarımızın üzerine koyarak ilerlemeye devam edeceğiz. Eğitimde mükemmellik hedefimizde kararlılığımızı ve geleceğe güvenle yürüyüşümüzü pekiştiren bu önemli başarıya katkı sağlayan tüm mensuplarımıza ve destekleri için YÖKAK Kalite Kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.

“BAŞARI SÜRPRİZ DEĞİL”

DEÜ’nün 10 enstitü, 18 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar, 7 meslek yüksekokulu ve 2 uygulama ve araştırma hastanesi dahil olmak üzere toplamda 50’den fazla uygulama ve araştırma merkeziyle yükseköğretimde köklü bir yeri olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, Üniversitenin toplumla iç içe bir kurum olma sorumluluğunu taşıdığını ifade etti.

Rektör Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İzmir mozaiğinin ayrılmaz bir parçası olan DEÜ, geniş yerleşke ağıyla erişilebilir, sürdürülebilir ve sosyal bir üniversite. Dinamik kadromuz ve modern eğitim anlayışımızla kazandığımız başarılar, bizim için sürpriz değil; bu başarılar, hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. Öncesinde Yükseköğretim Kurulu’nun ‘2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda 4 farklı kategoride Türkiye 1’incisi olarak önemli başarılara imza atmıştık. Bu gelişmenin bir tamamlayıcısı olarak bugün elde ettiğimiz tam akreditasyon, başarılarımızı adeta tescilledi.Ülkemize, kentimize ve bilim dünyasına birçok yeniliği kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bu başarılardan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

