Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2024 YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde kazandığı 17 ödülü düzenlenen törenle kutladı. Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, törende üniversitenin engelsiz yaşam hedefi doğrultusunda attığı adımların başarıyla sonuçlandığını vurgulayarak, ödüllerin ilgili birimlere gururla takdim edildiğini belirtti.İZMİR (İGFA) - Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ‘2024 YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde büyük başarılara imza attı. Farklı engel gruplarına erişilebilirlik sağlayan üniversitelerin ilgili programlarının iki ayrı alanda ödüllendirildiği Engelsiz Üniversite ödüllerinde DEÜ, Engelsiz Program Nişanı kategorisinde 8 nişan alarak Türkiye 2’ncisi oldu. Ayrıca Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kategorilerinde toplam 9 bayrak ödülü kazandı.

DEÜ’nün kazandığı 17 ödül, Rektörlük Yerleşkesi 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda düzenlenen törende ilgili birimlere dağıtıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın ödüllerin kazanılmasında emeği geçen DEÜ mensuplarıyla bir araya geldiği törene ayrıca DEÜ akademik ve idari birim yöneticileri ile öğrenciler katıldılar.

“ATTIĞIMIZ ADIMLAR MEYVESİNİ VERİYOR”

Yoğun katılımla gerçekleşen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ’nün engelsiz bir yaşam ve geleceğe yönelik attığı adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti. Rektör Yılmaz, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, engelsiz bir gelecek için yaptığımız çalışmalar karşılığını buluyor. 2024 YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde 8 Engelsiz Program Nişanı ve 9 Bayrak Ödülü alarak Türkiye 2’ncisi olduk. Bugün kazandığımız 17 ödülü ilgili birimlerimize takdim etmek üzere değerli mensuplarımızla buluştuk. Başarılarıyla ödüle layık görülen, program nişanı ve bayrak ödülü almaya hak kazanan program, akademik ve idari birimlerimizi tebrik ediyorum. Ödüller için başvuru yapan tüm programlarımıza da bu konudaki duyarlılıkları ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gurur duyuyoruz” dedi.

SON 4 YILDA 72 ÖDÜL

Ödül kazanan DEÜ mensuplarına başarı belgelerini takdim eden Rektör Yılmaz, "Hayatın her alanında engellerin kaldırılması için mücadele eden ve Engelsiz Üniversite ödüllerinin kazanılmasında emeği geçen herkesi kutluyorum. Engelsiz Üniversite ödülleri kapsamında son 4 yılda üniversitemizin farklı programları, yeterlilikleriyle 72 ödüle layık görüldü. Bu da bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Ortak bir sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz engelsiz bir üniversite ve toplum için çalışmaya, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğümüz başta olmak üzere tüm paydaş kurumlara, YÖK’e ve katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.

Törende konuşan Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörü Doç. Dr. Burak Karabey ise koordinatörlüğün güncel faaliyetleri ve başarıya giden yolda gerçekleştirilen çalışmalara yönelik bir sunum yaptı.