Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar’da değişiklik yapıldı. Tavuk yumurtası ihracatındaki fon kesintisi kaldırıldı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanan 10116 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13 Ekim 1988 tarihli ve 88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapıldı.

Karar, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’nun 11’inci maddesinin (A) fıkrasının (15) numaralı bendi ile (Ç) fıkrasını yürürlükten kaldırarak, tavuk yumurtası (Gallus domesticus türü) ihracatında uygulanan fon kesintisini iptal etti.

Söz konusu değişiklik, yumurta ihracatçılarının maliyetlerini azaltarak sektöre destek sağlamayı amaçlıyor.