Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (DESKİ) atık suları arıtmadan Ellez Deresi’ne deşarj ettiğini tespit etti. DESKİ’ye 1,6 milyon TL idari ceza uygulanırken, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de çiftçilerin ürün verimindeki düşüş şikayetleri üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, önemli bir çevre kirliliği vakasını ortaya çıkardı.

Yapılan incelemelerde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (DESKİ) evsel atık suları arıtma işlemine tabi tutmadan Ellez Deresi’ne bıraktığı belirlendi. Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi’nde tespit edilen kontrolsüz deşarjın, sadece Ellez Deresi’ni değil, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait Sol Sahil Sulama Kanalı’nı da kirlettiği saptandı.

Çevre Kanunu kapsamında DESKİ’ye 1 milyon 671 bin 844 TL idari para cezası uygulanırken, konuyla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

https://twitter.com/csbgovtr/status/1945392969697120331

Bakanlık, kirliliğin tarım alanları ve sulama suyu kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için acil temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarının gerektiğini vurguladı.