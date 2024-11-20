Denizbank, eski şube müdürünün karıştığı ve halen devam etmekte olan Seçil Erzan davası çerçevesinde hem müştekiler, hem banka tarafından yapılan çeşitli suç duyuruları bulunduğu hatırlatılarak, banka ile ilgili haber sitelerinde yer alan iddialara ilişkin kamuoyu açıklaması yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Denizbank'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adli başvuruların bir kısmının açılmış ve reddedilmiş olarak sonuçlandığını, bir kısmının ise devam ettiğinin altı çizildi.

Savcılık soruşturması ile ilgili kendilerine ulaşmış herhangi bir bilgilendirme bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Seçil Erzan hakkında dava açılmasından 1.5 yıl sonra 14.10.2024 tarihinde başlatıldığı anlaşılan bir soruşturmanın sonucuyla ilgili tarafımıza ulaşmış herhangi resmi bir bilgi olmaksızın; dosyanın gizliliği ilkesi ihlal edilerek basın organlarına servis edilmesi suretiyle Anayasa koruması altındaki Ceza hukukunun en temel prensibi olan 'masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkı''nın ayaklar altına alınmasını Yüce Türk Milleti ve kamuoyunun bilgi ve takdirine sunar, bu açık hukuka aykırılık karşısında yetkilileri göreve çağırırız" ifadelerine yer verdi.