Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 30 milyon TL yatırımla Kızılarık Mahallesi’nde hayata geçirdiği Deniz Baykal Spor Kompleksi, 11 Şubat’ta, CHP eski lideri Baykal’ın 2’nci ölüm yıldönümünde düzenlenecek törenle açılıyor.ANTALYA (İGFA) - Toplam 8 bin metrekare alana yayılan spor kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı çim sahasıyla Antalya’ya modern bir spor alanı kazandırıyor. Tesis, okçuluk ve futbol branşlarına uygun özel alanlarıyla da dikkat çekiyor.

1973 yılında memleketi Antalya’dan milletvekili seçilen, farklı dönemlerde bakanlık ve başbakanlık görevlerinde bulunan ve CHP’nin 4’üncü Genel Başkanı olan Deniz Baykal’ın adını taşıyan tesis, geçtiğimiz aylarda ücretsiz yüzme kurslarıyla kapılarını açmıştı.

“Antalya’da yüzme bilmeyen kalmasın” sloganıyla başlayan derslerde antrenörler, çocuklara nefes alma tekniklerinden suya atlamaya kadar temel yüzme eğitimleri verdi.

RESMİ AÇILIŞ 11 ŞUBAT’TA

Tesisin resmi açılış töreni, Deniz Baykal’ın vefat yıl dönümü olan 11 Şubat Salı saat 11.00’de gerçekleşecek. Antalya’nın en büyük spor yatırımlarından biri olan kompleks, her yaştan sporsevere hizmet vermeye devam edecek.