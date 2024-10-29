Cumhuriyetimizin 101. yılı: İşte ünlülerden 29 Ekim paylaşımları...
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı Cumhuriyetin ilanının üzerinden 101 yıl geçti. Ünlü isimler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla kutluyor...Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
MasterChef Beyza yanık olayı nedir? MasterChef Beyza hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?
Tekin Temel neden öldü, hasta mıydı? Oyuncu Tekin Temel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli'nin yeni sevgilisi şoke etti! Meğerse dizideki kardeşi...
Kalpazan'ın Adem'i Timuçin Esen'in eşi de ünlüymüş! Aynı dizide oynamışlar...
EDHO'nun yıldızı Tekin Temel hayatını kaybetti
Bayburt Şikestleri'nin yazarı Fırat Kızıltuğ'u kaybettik!