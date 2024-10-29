Fatma Girik'in bir zamanlar özel aşçısıydı! Son hali yürek sızlattı Fatma Girik'in bir zamanlar özel aşçısıydı! Son hali yürek sızlattı
Cumhuriyetimizin 101. yılı: İşte ünlülerden 29 Ekim paylaşımları...
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı Cumhuriyetin ilanının üzerinden 101 yıl geçti. Ünlü isimler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla kutluyor...Devamı için tıklayınız