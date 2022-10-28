Cumhurbaşkanı ,Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasına salondakileri selamlayarak başladı.

Cumhuriyet'in birinci asrının son yılına girmeye hazırlanılan şu günde, "Türkiye Yüzyılı"nın ahdi için bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, "İnşallah Cumhuriyet'imizin 99'uncu yıl dönümünün gururuyla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı da milli hafızamıza kazıyacağız. Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılına, Anadolu topraklarındaki 900 yıllık varlığımızı sona erdirmek isteyen bir saldırının ardından giriş yapmıştık. Osmanlı devletiyle birlikte milletimizi de topyekun tarihe gömmek isteyenler, bu defa, Çanakkale'de veya Kut'ül Amare'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar. Bunun yerine en elverişli gördükleri aracı kullanarak Anadolu'yu işgale yeltendiler." diye konuştu.

Geçmişte ayrıştırılmaya, hatta çatıştırılmaya çalışılan kim varsa Türkiye'nin ilk yüzyılının son 20 yılına sığdırdıkları bu büyük devrime katkı verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnancından dolayı dışlanan Müslüman'ın, dilinden dolayı ayrımcılığa uğrayan Kürt'ün, meşrebinden ötürü baskı gören Alevi'nin, haksızlığa maruz kalan bu toprakların evladı Hristiyan ve Yahudi'nin, kısaca bu ülkede vesayetin gadrine uğrayan kim varsa herkesin yanında olduk, mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik.

"Milletimizin bizi her türlü makama taşıdığı bir konumdayken, Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirme karşılığında tek arzumuz, şöyle kalpten kopup gelen bir 'Allah razı olsun.' duasını duymaktır. Milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılıyla zirveye çıkartıp, ardından da inşallah mücadele bayrağını devredeceğimiz gençlerimizin adım adım bu vizyonu inşasına şahitlik edeceğiz." diyen Erdoğan, bunun dışında başka hiçbir beşeri hırsları, dünyevi kaygıları ve beklentileri olmadığını kaydetti.

Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisinin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve arkadaşlarına, bugün burada bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Yüzyılı'nın inşası sürecine Cumhur İttifakı çatısı altında verdikleri samimi ve güçlü destek için hassaten şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Anayasa değişikliği teklifi hazırladık"

Bin yıldır vatanına, bir asırdır Cumhuriyetine, 80 yıldır demokrasisine, 15 Temmuz'da da istiklaline sahip çıkmanın bedelini ödeyen milletin böyle bir anayasaya kavuşmasının en temel hakkı olduğunu, o gün gelene kadar da boş durmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi Meclise sunarak, aslında tabii bir hak olan bu konunun ülkemizin gündeminden, inşallah tamamen çıkmasını sağlayacağız. Zaten ülkemizin gündeminde aslında böyle bir şey yoktu ama maalesef birileri zar zor bunu ülkemizin gündemine soktular. Madem soktunuz öyleyse biz de adımı atıyoruz. Her gayretimiz gibi bu girişimlerimizin gücünü de ülkemizde tesis ettiğimiz güvenden, huzurdan, özgürlük ve kardeşlik ikliminden alıyoruz.

Bu vesileyle Malazgirt'ten bugüne istiklalimiz ve istikbalimiz için yürüttüğümüz mücadelelerde verdiğimiz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Halen yurt içinde ve yurt dışında görev başında olan askerimizi, polisimizi, jandarmamızı ve diğer tüm güvenlik personelimizi Rabbim korusun, esirgesin, güç ve kuvvet versin, muzaffer eylesin diyorum."

Türkiye Yüzyılı'nı, tüm bu kahramanların fedakarlıklarıyla sahip olunan güven ve huzur ikliminde yükselteceklerini belirten Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı, ak saçlı büyüklerimizin, gönül coğrafyamızdaki dostlarımızın, el uzattığımız mazlumların dualarıyla yükselteceğiz.

"85 milyonun her birinin birinci sınıf vatandaşlığını güçlendirmenin sözü için bir araya geldik"

"Bugün burada, terör, şiddet ve nefret suçluları gibi istisnalar dışında, 85 milyonun her birinin birinci sınıf vatandaşlığını güçlendirmenin sözü için bir araya geldik.

"Bir dava adamı sıfatıyla sizlerin huzurundayım"

Millete verdikleri her sözü samimiyetle yerine getirmenin gayreti içerisindeki bir kardeş, bir siyasetçi, bir yönetici olmanın gönül rahatlığıyla vatandaşların huzurunda olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün burada, hayatının her anını ülkesine ve milletine hizmete adamış bir fert olmanın getirdiği tecrübenin verdiği güvenle sizlerin huzurundayım. Derdi sadece millet olan, hep doğrunun, hakkın, erdemin peşinde koşmaya gayret etmiş bir dava adamı sıfatıyla sizlerin huzurundayım. Sultan Alparslan'dan Osman Bey'e, Fatih Sultan Mehmet'ten Yavuz Sultan Selim'e, Abdülhamit Han'dan Gazi Mustafa Kemal'e ve bugüne uzanan bir emaneti hakkıyla temsil etme iddiasıyla sizlerin karşısındayım.

"Dünyanın hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, Türkiye Yüzyılı'yla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz.

Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir.

Bu yeni Anayasayı, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız.

(Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği) Önümüzdeki hafta Meclise sunarak, tabii bir hak olan bu konunun ülke gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacağız.

Türkiye Yüzyılı'nı, ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz.

Türkiye Yüzyılı'nın, dünyanın her yerine demokrasi, kalkınma, barış, refah götürecek bir devrimin de adı olduğunun muştusunu tüm insanlıkla paylaşıyoruz.

Türkiye Yüzyılı, kimlik yerine birlik siyasetini, kutuplaştırma yerine bütünleştirme siyasetini, inkar yerine kucaklama siyasetini ikame etmenin adıdır.

Karadeniz’de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. İnşallah yakında, enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle paylaşacağız.

Rusya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde inşallah Rusya'dan doğal gazın dağıtımını Türk Akım'la Türkiye'den Avrupa'ya yapacağız.

Yakında Kanal İstanbul'un çalışmalarına başlayacağız ve İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız."

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, "Kimse bizi bölemeyecek. Kimse bizim önümüze taş koyamayacak. Yeter ki biz birbirimizi Allah için sevelim." dedi.