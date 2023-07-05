İlk ziyaret Bayburt'a

Erdoğan'ın ilk adresi Bayburt olacak.

Cumhurbaşkanı, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi birinci ve ikinci tur oylamalarında en yüksek oy oranına ulaştığı illere ziyarette bulunacak.

Erdoğan, bu kapsamda ilk ziyaretini, 8 Temmuz Cumartesi günü birinci turda yüzde 78,86 ve ikinci turda yüzde 82,45 oranında oy aldığı Bayburt'a yapacak.

AK Partililerin sandıkların patlattığı 10 il

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs ikinci tur seçiminde en yüksek oy aldığı 10 il:

Bayburt %82.5

Gümüşhane %78.5

Çankırı %76.8

Yozgat %76.4

Rize %75.9

Kahramanmaraş %75.8

Aksaray %75.4

Erzurum %73.6

Sivas %73.1

Konya %73