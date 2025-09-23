Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın aralarında olamamasından üzüntü duyduğunu belirtti. Filistin’i tanıyan ülkelere teşekkür eden Erdoğan, diğer devletleri bir an önce Filistin’i tanımaya çağırdı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’nda hitap ederek Filistin meselesine vurgu yaptı.

İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın toplantıya katılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Özellikle Gazze’de, gözlerimizin önünde 700 günü aşkın bir süredir, soykırım devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz, bugün, bu kürsüde, kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkına tercüman olmak için de bulunuyoruz” diyerek Filistin’in haklı davasına destek verdi. Filistin Devleti’ni tanıyacağını açıklayan ülkelere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, henüz bu adımı atmamış devletleri bir an önce harekete geçmeye davet etti.

https://twitter.com/iletisim/status/1970515736108872077

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

“Bakın, Tayyip Erdoğan olarak içim yanarak, içim kan ağlayarak söylüyorum: Henüz 2-3 yaşındaki, elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucaklar, bugün, maalesef, Gazze’nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir. Buna hangi vicdan dayanır, hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu? Hepimiz anne-babayız; üzerine titrediğimiz evlatlarımız, torunlarımız var. Burada, Amerika’da, Avrupa’da, dünyanın her yerinde, bir çocuğun eline küçük bir diken batsa, anne babaların yüreği yanıyor; ama Gazze’de, çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Kimse kusura bakmasın, ama, bu, insanlığın dip noktasıdır."

Konuşma, Filistin’in giderek artan sayıda ülke tarafından tanındığı bir dönemde, Türkiye’nin Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini ve uluslararası platformlarda bu konuyu güçlü bir şekilde gündeme getireceğini ortaya koydu.