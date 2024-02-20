Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde Bayburt'a atanan savcıya şehrin dönerini överek "Tartışılmazdır" dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt'a atanan savcıya "Biliyorsun Bayburt'un döneri tartışılmazdır" demesi salonda tebessüme neden oldu.

Bayburt'a yapılan atamalara dikkat çeken Erdoğan, okuduğu son ismin de Bayburt'a atandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Gözleri salonda anons ettiği ve Bayburt Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Kemal Demirci'yi arayan Erdoğan, yeni savcıya bir hatırlatmada bulundu.

"BAYBURT'UN DÖNERİ TARTIŞILMAZDIR"

Bayburt'un dönerinin lezzetine dikkat çeken Erdoğan, "Kemal neredesin?

Haydi bakalım! Biliyorsun Bayburt'un döneri tartışılmazdır" dedi. Erdoğan'ın bu çıkışı salondakileri tebessüm ettirdi.