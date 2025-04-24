Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği şenlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Çocukların doyasıya eğlendiği program öncesinde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Cumhuriyet’imize ve egemenliğimize her zaman sahip çıkacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlediği kutlamalar, 105’inci yılında da büyük bir coşku ve gurura sahne oldu. Kutlamalar, Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP geçmiş dönem Milletvekili İlhan Demiröz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda halkın iradesinin temsili olduğunu vurguladı. “23 Nisan 1920’de ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek dünyaya güçlü bir mesaj verdik. Bugün de aynı kararlılıkla Cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkıyoruz” diyen Başkan Şadi Özdemir, Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri ve emek verenleri minnetle andı.

Başkan Şadi Özdemir, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, bu yolda gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimize borcumuz var. Bayrağımızın altında, Ata’mızın yolunda, tam bağımsız bir Türkiye için mücadeleye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Alanda bulunan çocuklara da önemli bir mesaj veren Başkan Şadi Özdemir, “23 Nisan gibi önemli bir emaneti geleceğe taşıyacağınıza inanıyoruz, size güveniyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz de, “Geleceğimiz çocukların ellerinde yükselecek. Çocuklarımızın yüzü gülsün diye hep birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

Törenin ardından 23 Nisan Çocuk Şenliği başladı. Halk Evi önündeki şenliğe ilgi yoğundu. Alanı dolduran çocuklar, hem çeşitli atölyelerde keyifli zaman geçirdi hem de düzenlenen gösterilerle eğlendi.

Şenlikte çocuklar adına konuşan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yasemin Arslan, 23 Nisan’ın anlam ve önemine vurgu yaptı. Buradan yetkililere seslenen Arslan, “Bizim için daha çok çalışın” çağrısında bulundu. Yasemin Arslan, “Nilüfer’de önümüzü her anlamda açan Belediye Başkanımız Şadi Özdemir’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Çok sayıda çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı program Nilüfer Çocuk Korosu’nun konseri ile devam etti. Sahne performansları, bubble show, zumba ve sihirbaz gösterileriyle şenlenen meydanda çocuklar eğlenceye doydu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de etkinlik alanında çocuklarla bir araya gelerek bu özel günün mutluluğunu paylaştı. Gün boyu süren etkinlikler, çocuklara unutulmaz bir bayram yaşattı.