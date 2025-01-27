Diş çürükleri, çocuklarda en yaygın görülen kronik sağlık sorunlarından biri olarak dikkat çekerken Dt. Oya Köse, çocuklarda diş çürüklerinin nedenlerini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Çocuklarda diş çürüklerinin önlenmesi, sadece ağız sağlığı değil, aynı zamanda genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından da kritik bir öneme sahip.

Bilinçli ebeveynler, çocuklarına doğru alışkanlıklar kazandırarak onların sağlıklı bir gülüşe sahip olmalarını sağlayabiliyor.

Çürüklerin yalnızca ağız sağlığını değil, çocukların genel sağlığını ve yaşam kalitesini de olumsuz etkileyebildiğini belirten Dt. Oya Köse çocuklarda diş çürüklerinin nedenlerini açıkladı.

Çocuklarda diş sağlığının korunması için düzenli diş bakımı alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasının hayati önem taşıdığını belirten Dt. Oya Köse, çocuklarda diş çürüklerine neden olan faktörleri madde madde şöyle sıraladı: