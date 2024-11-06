Çayırovalı miniklerin, okul öncesi eğitim aldığı ve geleceğe hazırlandığı Çocuk Kulüpleri’nde veli katılımlı sonbahar ve pasta etkinliği gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan minikler, velileriyle birlikte unutulmaz anılar biriktirdi. Çayırovalı çocukların okul öncesi eğitim aldığı ve geleceğe daha donanımlı ve özgüvenli bir şekilde hazırlandığı çocuk kulüplerinde, veli katılımlı etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda, İnönü Mahallesi’nde bulunan Yunus Ergüz Çocuk Kulübü’nde sonbahar etkinliği yapıldı. Müzik öğretmenlerinin de güzel melodileriyle eşlik ettiği veliler ve çocuklar, hep birlikte sonbaharın renklerini hazırladıkları tablolara yansıttı. Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez’in de katılım sağladığı program sonrasında veliler, çocuklarıyla birlikte etkinlik yapmanın keyfine vardıklarını söyledi ve katkılarından ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkür etti.

MİNİK ŞEFLER PASTA HAZIRLADI

Çocuk Kulüpleri’ndeki bir diğer etkinlik ise Akse Mahallesi’nde bulunan Hakcan Döven Çocuk Kulübü’nde gerçekleştirildi. Veli katılımlı olarak yapılan programda Çayırovalı minikler ve aileleri pasta yapmanın keyfine vardı. Minik pasta şefleri ve aileleri hep birlikte pastalarını hazırlayarak gönüllerince süsledi. Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez’in de eşlik ettiği etkinlik renkli anlara sahne olurken, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.