CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan ve CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, Kumluca Muhtarlar Derneği’nde muhtarlarla bir araya geldi. Mahallelerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıya çok sayıda muhtar katıldı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya Kumluca Muhtarlar Derneği’nde düzenlenen istişare toplantısında CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan ve CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Toplantıda, altyapı eksiklikleri, tarımsal sulama sorunları, ulaşım problemleri ve yerel hizmetlerdeki aksaklıklar gibi konular masaya yatırıldı.

Toplantıya katılan muhtarlar, mahallelerinin sorunlarını tek tek dile getirdi. CHP heyeti, muhtarların taleplerini dikkatle not alarak çözüm önerilerini değerlendirdi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, muhtarların yerel yönetimdeki kritik rolüne vurgu yaparak, “Sizler, vatandaşla doğrudan temas eden, mahallenin sesi olan kişilersiniz. Taleplerinizi not alıyoruz ve çözüm için gerekli adımları atacağız” dedi.

CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, ilçeye özgü sorunlara dikkat çekerek, muhtarlarla dayanışma içinde çalışacaklarını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan ise, belediyenin hizmetleriyle ilgili teknik bilgiler paylaşarak, sorunlara yerinde çözüm üretme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.