Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek Bahçelievler’de seçim ofisi açılışına katıldı.

Gökan Zeybek, “Bahçelievler Emine Gülizar için bir şans, Emine Gülizar Emecan için Bahçelievler için bir şans. Bizdeki verilere göre Bahçelievler’i kazanıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Adayı Bayburtlu Erhan Kazel’in Şirinevler Mahallesi’ndeki seçim ofisinin açılışına, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Belediye Başkan Adayı Emine Gülizar Emecan, CHP Parti Meclis Üyesi Sinem Kırçiçek, meclis üyesi adayları ve partililer katıldı.

Gökan Zeybek Bayburtlu hemşerilerinden Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan’a ve Meclis Üyesi Adayı Erhan Kazel’e oy istedi;

Bahçelievler için Emine Gülizar Emecan’ın bir şans olduğunu söyledi. Zeybek, “İnşaat mühendisi olan, milletvekili olarak plan bütçede tecrübe kazanan Emine Gülizar Emecan çok başarılı bir belediye başkanı olacak” dedi.

Zeybek, “Bahçelievler ‘de aday olması Emine Gülizar Emecan için bir şans, Bahçelievler halkı için de Emine Gülizar Emecan’ın aday olması bir şans. Örgütümüz açısından topyekun birliktelik görüyorum.

Bizdeki verilere göre Bahçelievler kazanmaya çok yakın bir ilçe. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 27. Dönem Plan Bütçe Komisyonu’nda en çalışkan milletvekilimiz olan Emine Gülizar Emecan, şimdi Cumhuriyet Halk Partimizin Bahçelievler Belediye Başkan Adayı; Allah’ın izniyle 31 Mart 23:00 sıralarında Bahçelievler’in Belediye Başkanı olacak. Buna yürekten inanıyorum.

Mecliste de 21 artı kontenjanı da sağlamamız gerekiyor. O nedenle de Şirinevler’de sandıkları patlatmanızı istiyorum” dedi.