CHP Bitlis İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda, parti örgütü bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi. Anadolu Kadın Girişimci Dayanışma Federasyonu Başkanı ve CHP Buca Belediyesi Meclis Üyesi Güneş Kılıç Uludil’in katıldığı toplantıda, kadınların siyasette ve üretimde daha görünür olması gerektiği vurgulandı.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - CHP Bitlis İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantı, parti örgütünün birlik ve dayanışma ruhunu yansıttı. İl Başkanı Metin Güzelkaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, il ve ilçe başkanlarının yanı sıra Anadolu Kadın Girişimci Dayanışma Federasyonu Başkanı ve CHP İzmir Buca Belediyesi Meclis Üyesi Güneş Kılıç Uludil katıldı.

“KADINLAR ÜRETİMDE VE SİYASETTE VAR”

Güneş Kılıç Uludil, toplantıda kadın girişimciliğinin önemine dikkat çekerek, “Anadolu’nun her köşesindeki kadın girişimcilerle omuz omuza yürüyoruz. Kadın emeğini ve gücünü siyasetin merkezine taşımalıyız. Bu birliktelikler, kadınların hem siyasette hem üretimde daha görünür olmasını sağlayacak” dedi.

Toplantıya CHP Bitlis İl Kadın Kolları Başkanı Kader Erdil, Güroymak İlçe Başkanı Özcan Ogiç, Tatvan İlçe Başkanı Mesut Baba, Mutki İlçe Başkanı Emre Yol, Adilcevaz İlçe Başkanı Şerif Sayın ve Hizan İlçe Başkanı Aydın Sadak tam kadro katıldı. Örgütlenme çalışmaları, yerel seçim stratejileri ve kadın temsiliyetinin artırılması gibi konular masaya yatırıldı.

Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, “Örgütlerimizle ortak akılla hareket ediyoruz. Kadınların aktif katılımı bizlere güç katıyor” diyerek, CHP’nin Bitlis’teki dayanışma kararlılığını vurguladı.

Katılımcılar, yerelden genele güçlü bir muhalefet hattı kurma hedefini dile getirirken, toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.